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    عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في بلاروس

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٢١]

    منسك، 9 أبريل ، أذرتاج

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بلاروس الى 1331 شخص وتعافى 139 مصاب منهم.

    قالت وزارة الصحة البلاروسية إن 49 الف شخص خضع للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء ومنهم 3 الاف شخص خلال اليوم الاخير.

    يذكر أن بلاروس سجلت فيها حتى الآن 16 حالة وفاة بسبب هذا المرض.

    حسينلي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ : عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في بلاروس
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