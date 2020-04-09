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    المجلس الوطني يعتمد على تقرير سنوي لفعاليات مجلس الوزراء لعام 2019م

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:١٨]

    باكو، 9 أبريل ، أذرتاج

    اعتمد المجلس الوطني على تقرير سنوي لفعاليات مجلس الوزراء لعام 2019م.

    أفادت أذرتاج أن نواب المجلس الوطني استمع في اجتماع منعقد في 9 ابريل اليوم الى تقرير لمجلس الوزراء خلال عام 2019م الماضي والتقرير ألقاه رئيس الوزراء علي أسدوف على صيغة فيديو بالبث الحي الكترونيا بسبب قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المفروض على البلد.

    واقيمت مناقشات عقب الاستماع الى التقرير.

    بعد المناقشات طرح التقرير للتصويت واعتمد عليه.

    وقال رئيسة المجلس إن نسخة من فيديو التقرير ونصه الاختزالي سيرسل الى مجلس الوزراء.

    AZERTAG.AZ :المجلس الوطني يعتمد على تقرير سنوي لفعاليات مجلس الوزراء لعام 2019م
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