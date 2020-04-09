باكو، 9 أبريل ، أذرتاج بمبادرة من الرئيس إلهام علييف رئيس مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية يعقد اجتماع القمة الطارئ عن طريق فيديو مؤتمر للمجلس التركي في 10 ابريل. ويكرس موضوع اجتماع القمة لمحاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

AZERTAG.AZ : بيان مكتب الاعلام الرئاسي

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