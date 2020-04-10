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    ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا

    ١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٨]

    ريغا، 10 أبريل، أذرتاج

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا بواقع 12 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 589 شخص.

    قالت وزارة الصحة اللاتفية إن 25 الفا و 458 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

    وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ 12 شخصا من عينات مأخوذة عن 1422 شخص.

    ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

    يذكر أن لاتفيا سجلت فيها حتى الآن 19 3 وقائع لوفاة بسبب هذا المرض.

    أسدوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا
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