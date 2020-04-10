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    تزايد عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إستونيا

    ١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]

    تالين، 10 أبريل، أذرتاج

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إستونيا بواقع 23 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1207 شخص.

    قالت وزارة الصحة الإستونية إن 26 الفا و 416 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

    وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ 23 شخصا من عينات مأخوذة عن 1609 شخص.

    ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

    يذكر أن إستونيا سجلت فيها حتى الآن 24 واقعة لوفاة بسبب هذا المرض.

    أسدوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :تزايد عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إستونيا
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