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    ازدياد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد الى 118 حالة في مصر

    ١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٤]

    القاهرة، 10 أبريل ، أذرتاج

    وصل عدد المتوفين بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 118 حالة في مصر.

    قالت وزارة الصحة إنها سجلت 15 حالات وفاة أخرى خلال اليوم الماضي بهذه العدوى موضحا أن بينهم اجنبيا فيما أوضح الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد أن 139 حالة جديدة للإصابة في البلد مسجلة في 9 أبريل ليصل عدد المصابين بذلك 1699 مصاب. وزاد أن المصابين الجدد محليون.

    وجاء في بيان الوزارة أن 43 مصابا وبينهم أجنبي تعافوا خلال 24 ساعة من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فبلغ عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن بلغ 348 شخص.

    بايراموف مراسل أذرتاج

     

    AZERTAG.AZ :ازدياد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد الى 118 حالة في مصر
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