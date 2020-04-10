ازدياد عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوزبكستان

طشقند، 10 أبريل، أذرتاج

وقالت وزارة الصحة الاوزبكية إن عدد المصابين في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصل إلى 624 شخص بواقع 42 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة مفيدة أن حالات الاصابة الجديدة ازدادت من بين المحتجزين للحجر الصحي والعزلة الذاتية.

وقال في البيان إن 38 مصابا تعافوا من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الان فقد 3 مصابين حياتهم. وما زال حوالي 88000 شخص في البلد تحت الرقابة الطبية المشددة والحجر الصحي وكذلك العزلة الذاتية في مساكنهم.

يذكر أن البلد فرض العزلة الذاتية على كل من يتجاوز عمره عن 65 سنة ولا يسمح لهم الخروج من المساكن إلا لضرورة شراء الأغذية والأدوية.

ولا يسمح لكل من تزيد حرارته عن 37 درجة مئوية بدخول الأسواق والمحلات التجارية للأغذية.

وجاء في بيان مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاوزبكي أن عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اكتشفت لأول مرة في البلد في 15 مارس لدى مواطن ازبكي عاد من فرنسا.

كنكرلي مراسل أذرتاج