زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان

بشكيك، 10 أبريل ، أذرتاج

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان بواقع 18 حالات إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 298 شخص.

قال نائب وزير الصحة القيرغيزي ماديمين قراتايف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بشكيك إن جميع المصابين الجدد من بين المحتجزين للحجر الصحي الخاص ومنهم 11 ذكرا و7 إناثا.

واضاف أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 34 موظفا.

وقد توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 4 اشخاص.

وتعافى من المرض 30 مصابا وترخصوا.

وفرضت الحكومة احوال الطوارئ بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ولايات بشكيك واوش وجلال أباد.

كنكرلي مراسل أذرتاج