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    ارتفاع اصابات كورونا في أوكرانيا الى 311 شخض والوفيات لـ12 حالة

    ١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٠]

    كييف، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وصل عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اوكرانيا الى 2203 مصاب ومنهم حوالي 150 طفل واكثر المناطق المصابة في البلد هي كييف.

    قالت وزارة الصحة الاوكرانية إن 311 شخص آخر اصيبوا بهذا الفيروس خلال اليوم الاخير وتوفي 12 مصابا منهم ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 69 حالة وفاة مفيدة أن 85 في المائة من الفارقين حياتهم بسبب المرض كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والفشل الكلوي.

    واشارت الى أن 61 مصابا تعافوا تماما وترخصوا.

    وشددت على أن الحد الاعلى لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اوكرانيا يتوقع في ما بعد 14 ابريل.

    و60 في المائة من المصابين في اوكرانيا من الذين تتراوح اعمارهم بين 30-59 سنة و20.7 في المائة منهم بين 60-100 سنة. وقد فرضت الحالة الطارئة على 15 ولاية بشأن الجائحة.

    يذكر أن البلد اعلن نظام الحجر الصحي الخاص الى 24 ابريل واوقف جميع الرحلات الجوية.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع اصابات كورونا في أوكرانيا الى 311 شخض والوفيات لـ12 حالة
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