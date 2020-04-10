باكو، 10 أبريل ، أذرتاج نظمت تدريبات تكتيكية للقوات الجوية بإشراك مقاتلات ميج 20 وسو 25 وفقا لخطة الاستعداد القتالي لعام 2020م المصدق عليها من قبل وزارة الدفاع. وارتكزت التدريبات اساسا على تنفيذ مجموعات الطيران العسكري مهام القضاء على اهداف على وجه الارض للعدو واختلاس الاهداف الجوية وتجاوز سد الدفاع الجوي وردع الهجوم الجوي باستخدام وسائل النضال الإلكتروني الراديوي. وجرب الطيارون امكانات اسكات انظمة الدفاع الجوي ذات المدى القريبة والمتوسطة والبعيدة باستخدام وسائل النضال الالكتروني الراديوي الحديثة والمحدثة مع تحسين مهارات تطبيق وسائل الطيران.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنظم تدريبات تكتيكية للقوات الجوية بإشراك مقاتلات ميج 29 وسو 25

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