ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا
AzerTAg.az
١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٥]
موسكو، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
ارتفعت عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في 57 منطقة روسية الى 1786 شخص خلال مدة 24 ساعة أخيرة.
افادت وكالة اذرتاج ان مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ11 الفا و917 شخص.
يذكر أنه 97 مصابا تعافوا من هذا المرض وفقد 18 شخصا حياتهم خلال مدة 24 ساعة أخيرة.
وتم تسجيل 94 حالة وفاة حتى الآن بسبب هذا المرض.
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