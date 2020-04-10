  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    بيلاروس: 1793 مصاب، 19 قتيلًا

    ١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٤٠]

    ميمسك، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وصل عدد الوفيات من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الى 19 شخصا.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة البيلاروسية ان عدد المصابين ارتفع الى 1793 شخص و169 مصاب منهم تعافوا وفقد 19 شخصا حياتهم.

    وفقا للتقرير، فإن الأشخاص الذين ماتوا بسبب الفيروس لديهم أمراض مزمنة.

    AZERTAG.AZ :بيلاروس: 1793 مصاب، 19 قتيلًا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٣٢]
    انهيار منجم فحم في تركيا
    ١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٣٠]
    زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أقطار الخليج
    ١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]
    العدد الحقيقي للمصابين بفيروس COVID-19 في الدنمارك قد يصل إلى 400 الف شخص
    ١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]
    حالة وفاة بفيروس كورونا في موسكو تصل لـ12
    بيلاروس: 1793 مصاب، 19 قتيلًا