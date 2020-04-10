بيلاروس: 1793 مصاب، 19 قتيلًا
AzerTAg.az
١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٤٠]
ميمسك، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
وصل عدد الوفيات من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الى 19 شخصا.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة البيلاروسية ان عدد المصابين ارتفع الى 1793 شخص و169 مصاب منهم تعافوا وفقد 19 شخصا حياتهم.
وفقا للتقرير، فإن الأشخاص الذين ماتوا بسبب الفيروس لديهم أمراض مزمنة.
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