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    230 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا الجديد في جورجيا

    ١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٥‎١]

    تبيليسي، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 230 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان ctopcov.ge إن 4829 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19 فيما يتلقى 410 شخص آخر العلاج لدى المستشفيات.

    وتشافى 52 شخصا من مرض فيروس كورونا الجديد حتى اليوم وتوفي 3 أشخاص في جورجيا.

    AZERTAG.AZ :230 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا الجديد في جورجيا
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