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    أخبار رسمية


    عقد اجتماع القمة الطارئ للمجلس التركي عبر مؤتمر فيديو بمبادرة الرئيس إلهام علييف

    ١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٣٠]

    باكو، 10 أبريل ، أذرتاج

    بمبادرة من الرئيس إلهام علييف رئيس مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية عقد اجتماع القمة الطارئ عن طريق فيديو مؤتمر للمجلس التركي في 10 ابريل اليوم.

    أفادت أذرتاج أن موضوع اجتماع القمة الطارئ كرس لمحاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    وخطب الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في اجتماع القمة.

    AZERTAG.AZ :عقد اجتماع القمة الطارئ للمجلس التركي عبر مؤتمر فيديو بمبادرة الرئيس إلهام علييف
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