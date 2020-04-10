عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كازاخستان في ازدياد تسجيل حالة وفاة اولى في ألماتي

نور سلطان، 10 أبريل ، أذرتاج

قال مقر العمليات الخاصة الكازاخي في بيان إن البلد 802 مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مستشفياته حاليا مضيفا أن اول حالة وفاة مسجلة في ألماتي.

وجاء فيه أن الجهات ذات الصلة سجلت اصابة 21 حالة اصابة جديدة خلال اليوم الاخير. واضاف أن 6 اشخاص فارقوا الحياة من المصابين وتعافى 60 شخصا من المرض.

يذكر أن طاقم اطباء صيني وصل الى كازاخستان للمساعدة الطبية ويساعدون الاطباء المحليين في ألماتي وكاراقانده خلال مدة 15 يوما لعلاقج مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

احمدوفا مراسلة أذرتاج