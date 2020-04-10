حالة وفاة بفيروس كورونا في موسكو تصل لـ12

موسكو، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

فقد 12 مصابا حياتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مدينة موسكو خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

افادت وكالة اذرتاج ان وفيات تراوحت أعمارهم بين 33 -87 سنة. 3 منهم تحت سن 45 سنة. كما عانوا من قصور حاد في القلب والكلى والتهاب الشعب الهوائية المزمن وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وأمراض مزمنة أخرى.

يذكر أنه تم تسجيل 6698 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد في عاصمة روسيا و313 مصاب تعافوا من هذا المرض وتوفي 38 شخصا.