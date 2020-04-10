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    وزارة الداخلية النخجوانية توجه نداء الى سكان الجمهورية ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية

    ١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٧]

    نخجوان، 10 أبريل ، أذرتاج

    وجهت وزارة الداخلية لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي الى سكان الجمهورية الذاتية الحكم بشأن نظام الحجر الصحي الخاص.

    أفادت أذرتاج أن النداء جاء فيها ما يلي:

    "ايها النخجوانيون المحترمون!

    قوموا بضمان بقاء انفسكم وأفراد عائلاتكم واقاربكم وذويكم في مساكنكم لقاءَ المستقبل الصحي.

    واجتنبوا تنظيم تدابير وفعاليات جماهيرية بما فيه حفلات الضيافة وحفلات أعياد الميلاد والزفاف والزواج وغيرها أو المشاركة في مثل هذه الفعاليات.

    وتجنبوا من السفر والرحلة.

    ولا تستخدموا من وسائل النقل العامة والمواصلات العامة قدر المستطاع.

    ولا تستخدموا من وسائل نقل خاصة بكم إلا لضرورة.

    ولا تكوّنوا ظروفا لانتشار معلومات خاطئة على شبكات التواصل الاجتماعي ولا تعتمدوا إلا على معلومات رسمية.

    وامتثلوا دون قيد وشرط بالقيود المطبقة في ظروف قواعد نظام الحجر الصحي الخاص.

    وساعدوا موظفي الشرطة عند قيامهم بتنفيذ مهامهم.

    ولا تنسوا انكم تقون حياة وصحة انفسكم وأفراد عائلاتكم وأقاربكم وذويكم بمراعاة قواعد نظام الحجر الصحي الخاص.

    تذكروا أن انتهاك قواعد نظام الحجر الصحي الخاص يترتب عليه العقاب الاداري وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات.

    ونحن قائمون بتنفيذ خدماتنا من اجلكم وأنتم الآخرون ابقوا في مساكنكم من أجلنا!"

    AZERTAG.AZ :وزارة الداخلية النخجوانية توجه نداء الى سكان الجمهورية ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية
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