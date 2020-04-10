ستوكهولم، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج) تسجل الدنمارك 400 الف إصابة بفيروس كورونا المستجد. افادت وكالة اذرتاج انه تم الحصول على هذه الأرقام من خلال تحليل عينات من 1000 متبرع بالدم من 1 إلى 3 أبريل. أظهر التحليل أن 3.5 في المائة من المتبرعين أصيبوا بنوع جديد من فيروس كورونا المستجد. وفقا للعلماء، في 26 مارس أصيب 65 الف شخص بهذا المراض. بشكل عام، قد يصل عدد المصابين بالفيروس إلى 400 الف حتى الآن.

AZERTAG.AZ : العدد الحقيقي للمصابين بفيروس COVID-19 في الدنمارك قد يصل إلى 400 الف شخص

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