البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ13 أبريل
AzerTAg.az
١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
باكو، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 أبريل / نيسان.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 13 أبريل / نيسان.
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