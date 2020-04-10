زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أقطار الخليج

القاهرة، 10 أبريل ، أذرتاج

ازداد حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أقطار الخليج الى 10 ابريل مصابين ووفيات.

أفادت أذرتاج أن السعودية سجلت فيها 3 حالات وفاة خلال اليوم الاخير بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليصل عدد الوفيات بهذا المرض الى 44 حالة. وقالت وزارة الصحة السعودية إن عدد المصابين العام بلغ 3287 مصاب. وسجلت خلال اليوم الماضي 355 حالة اصابة جديدة مضيفة أنها سجلت في 9 ابريل 163 حالة اصابة جديدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفرض نظام الحجر الصحي الطارئة في جميع مدن السعودية.

وفي الإمارات أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال اليوم الماضي 300 شخص وبلغ بذلك العدد العام للمرضي 2659 مريض وذلك بجانب وصول عدد الوفيات الى 12 حالة. وتم تمديد نظام الحجر الصحي الطارئة على مدار اليوم المفروض في إمارة دبي الى 18 ابريل.

وسجلت دولة قطر 166 حالة الاصابة الاخرى خلال اليوم الماضي.

ونشرت قنا أن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الدولة بلغ 2376 مصاب وتوفي 3 اشحاص حتى الان.

وفي الكويت اصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال 9 ابريل 55 شخصا آخر وقالت وزارة الصحة انها سجلت 910 حالة الاصابة حتى الان في الدولة ومنهم 111 مصاب تعافوا تماما واحوال 18 مصابا حرجة.

وقالت وزارة الصحة في عمان انها سجلت اصابة 38 شخصا آخر في السلطنة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليصل العدد العام للمرضى بذلك الى 457 مصاب. كما اضافت أن 72 مريضا تشافوا تماما وفارق الحياة اثنان.

وفي البحرين سجلت 32 حالة اصابة جديدة خلال اليوم الاخير ووصل عدد المرضى العام الى 887 مصاب. و18 مصابا من حالات الاصابة الحديثة من بين المهاجرين العاملين في هذا البلد. وقد اعيد بناء فعاليات مراكز التسويق جزئيا في هذا البلد مع تمديد نظام الحجر الصحي الخاص.

بايراموف مراسل أذرتاج