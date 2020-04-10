أنقرة، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج) وقع انفجار في منجم للفحم بمقاطعة سوما لاقليم مانيسا التركية. افادت وكالة اذرتاج ان عاملا لقي حتفهم وأصيب آخر في الحادث. تم الإبلاغ عن فقدان شخصين. لا تزال تحقيقات لمعرفة الاسباب الحقيقية التقى تقف وراء الحادث. تجري عمليات البحث والإنقاذ الجارية.

AZERTAG.AZ : انهيار منجم فحم في تركيا

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