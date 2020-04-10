جورجيا تشتري النفط بقيمة 6.6 مليون دولار من أذربيجان خلال شهرين

تبليسي، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

استوردت جورجيا النفط بقيمة 105.7 مليون دولار خلال الفترة ما بين يناير وفبراير من هذا العام.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الإحصاء الوطنية الجورجية ان حجم النفط الذي تم شراؤه في شهرين ارتفع بنسبة 4.3 في المائة قياسا لنفس الفترة من العام السابق. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اشترت جورجيا أكبر كمية من النفط من روسيا. وبلغ حجم النفط المستورد من روسيا 45 الف و965 طن وبتكلفة 26.7 مليون دولار.

تحتل أذربيجان المرتبة الخامسة في ترتيب الدول حيث تشتري جورجيا منتجات النفط. اشترت الدولة المجاورة نفطًا بقيمة 6.6 مليون دولار من أذربيجان خلال الفترة من يناير إلى فبراير. وهذا أقل بنسبة 45 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أكبر مشتري النفط في جورجيا هم رومانيا (22.6 مليون دولار) وتركمانستان (19.3 مليون دولار) وبلغاريا (9.8 مليون دولار) وتركيا (6.5 مليون دولار) وغيرها.