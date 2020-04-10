تسجيل 65 حالة اصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان

باكو، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

قال مقر العمليات الخاصة لدى مجلس الوزراء إن 65 حالة اصابة جديدة سجلت في أذربيجان ونقلوا الى مستشفيات ذات النظام الخاص.

واضاف في بيان أن الاجراءات المكثفة بالعناية المركزة بحق المواطن من مواليد عام 1960 مريض الوذمة الرئوية والفشل التنفسي الذي كانت نتائج عيناته الاختبارية ايجابية لمرض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لم تسفر عن نتيجة وفارق الحياة فبدأت عملية تحديد افراد اسرته وسائر الاشخاص الذين كانوا باتصال به وينقلون الى مراكز الحجر الصحي.

كما أن 58 مصابا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تعافوا بالعلاج وترخصوا.

وبلغ عدد حالات الاصابة المسجل بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد الى الآن وتشافى 159 مصاب منهم بالعلاج وترخصوا فيما توفي 10 مصابين ويستمر علاج 822 مصاب لدى مستشفيات النظام الخاص واحوال 26 مصابا منهم حرجة و33 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة مرضية.

واجريت 61342 اختبار لتحديد حالات اصابة جديدة خلال المدة الماضية.