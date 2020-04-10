الرئيس إلهام علييف: المجلس التركي اول منظمة دولية يعقد اجتماع القمة المكرس لجائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

باكو، 10 أبريل ، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن مرض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 انتشر على نطاق العالم دون الاعتراف بحدود وادى الى نتائج مأساوية.

أفادت أذرتاج عن الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف رئيس مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية قوله في خطاب له خلال اجتماع القمة الطارئ عن طريق مؤتمر فيديو للمجلس التركي إن المجلس التركي اول منظمة دولية على نطاق العالم أن يعقد اجتماع القمة المكرس لجائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على مستوى رؤساء الدول مشيرا الى أن هذا مظهر بارز تال لتضامن دول المجلس التركي على النحو النموذجي حيث أن الاصل الجذري والتاريخ والثقافة والقيم الوطنية أساس مهم لفعالياتنا المثمرة المتعاونة المتقابلة.

كما نقل الرئيس إلهام علييف تعازيه للمتوفين في البلد وعبر العالم بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 متمنيا شفاء عاجلا للمصابين.