زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أقطار الخليج

القاهرة، 11 أبريل ، أذرتاج

ازداد حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أقطار الخليج الى 10 ابريل مصابين ووفيات.

أفادت أذرتاج أن السعودية سجلت فيها 3 حالات وفاة خلال اليوم الاخير بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليصل عدد الوفيات بهذا المرض الى 47 حالة. وقالت وزارة الصحة السعودية إن عدد المصابين العام بلغ 3651 مصاب. وسجلت خلال اليوم الماضي 364 حالة اصابة جديدة مضيفة أنها سجلت في 9 ابريل 168 حالة اصابة جديدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفرض نظام الحجر الصحي الطارئة في جميع مدن السعودية.

وفي الإمارات أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال اليوم الماضي 331 شخص وبلغ بذلك العدد العام للمرضي 2990 مريض وذلك بجانب وصول عدد الوفيات الى 14 حالة. وتم تمديد نظام الحجر الصحي الطارئة على مدار اليوم المفروض في إمارة دبي الى 18 ابريل وعوقب 129 مخالف اداريا.

وسجلت دولة قطر 136 حالة الاصابة الاخرى خلال اليوم الماضي. ونشرت قنا أن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الدولة بلغ 2512 مصاب وتوفي 6 اشحاص فيما تعافى من المرض 226 مصاب حتى الان.

وفي الكويت اصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال 10 ابريل 83 شخصا آخر وقالت وزارة الصحة انها سجلت 993 حالة الاصابة حتى الان في الدولة ومنهم 123 مصاب تعافوا تماما واحوال 19 مصابا حرجة.

وقالت وزارة الصحة في عمان انها سجلت اصابة 27 شخصا آخر في السلطنة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ليصل العدد العام للمرضى بذلك الى 484 مصاب. كما اضافت أن 73 مريضا تشافوا تماما وفارق الحياة 3 اشخاص وواحدهم الامس من العمانيين البالغ 41 عاما من عمره.

وفي البحرين سجلت 26 حالة اصابة جديدة خلال اليوم الاخير ووصل عدد المرضى العام الى 530 مصاب. وتوفي المحريني الامس بعد أن عاد من ايران وعن عمر يناهر عن 61 سنة. و18 مصابا من حالات الاصابة الحديثة من بين المهاجرين العاملين في هذا البلد. وقد اعيد بناء فعاليات مراكز التسويق جزئيا في هذا البلد مع تمديد نظام الحجر الصحي الخاص.

بايراموف مراسل أذرتاج