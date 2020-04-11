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    سياسة


    وزارة الدفاع تنظم تدريبات تكتيكية للقوات الجوية بإشراك وحدات المروحيات المقاتلة

    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٨]

    باكو، 11 أبريل ، أذرتاج 

    نظمت تدريبات تكتيكية للقوات الجوية بإشراك وحدات المروحيات المقاتلة وفقا لخطة الاستعداد القتالي لعام 2020م المصدق عليها من قبل وزير الدفاع.

    وارتكزت التدريبات اساسا على تنفيذ مجموعات الطيران العسكري وحداتها المروحية القتالية مهام القضاء على اهداف على وجه الارض للعدو.

    وتنفذ المهام بنجاح من جانب طواقم المروحيات القتالية.

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