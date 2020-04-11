تغريم 13 ألفا و227 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم

باكو، 11 أبريل ، أذرتاج

نشرت الإدارة العامة لشرطة المرور لوزارة الداخلية إن طواقم شرطة المرور بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي شرطة المرور خلال مدة الساعات 00.00 من 10 أبريل الى 00.00 من 11 أبريل اليوم عند منفذ العبور المقام على مختلف مناطق البلاد بما فيه حدود المحافظات والمدن ذات الاهمية الجمهورية ومدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

وجاء في البيان أن موظفي الشرطة عاقبوا 13 ألفا و 227 شخص متنقل مرور على طرق الجمهورية بما فيها الطبرق البرية بالعاصمة منذ 1 ابريل الى اليوم وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.