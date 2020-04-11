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    حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا يزداد وفيات واصابة

    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:١٨]

    كيشيناو، 11 أبريل ، أذرتاج 

    بلغ عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا 1438 مصاب.

    قالت وزارة الصحة المولدوفية إن اكثر حالات الاصابة مسجلة في العاصمة كيشيناو بعدد 463 مصاب.

    واضافت أن عدد المتعافين بالعلاج 75 شخصا وترخصوا.

    وصل عدد حالات الوفيات في البلد من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الى 30 حالة وفاة.

    وتقدر احوال صحة 153 مصاب حرجة واحوال 443 مصاب حرجة متوسطة.

    واجريت 6839 فحصا طبيا عموما.

    حسينلي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا يزداد وفيات واصابة
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