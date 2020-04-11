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    سعر النفط الاذربيجاني

    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٤]

    باكو، 11 أبريل / نيسان، )أذرتاج(

    لم يتغير سعر النفط الاذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 25.31 دولار بعد ارتفاعه 2.04 دولار.

    يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 16.53 دولار في ابريل من العام الجاري ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008.

    AZERTAG.AZ : سعر النفط الاذربيجاني
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