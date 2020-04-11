زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد في قيرغيزستان
AzerTAg.az
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٣٧]
بشكيك، 11 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان بواقع 41 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 339 شخص.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة القيرغيزية أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 51 موظفا.
وقد توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 5 اشخاص.
وتعافى من المرض 44 مصابا وترخصوا.
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