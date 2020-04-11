  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد في قيرغيزستان

    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٣٧]

    بشكيك، 11 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان بواقع 41 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 339 شخص.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة القيرغيزية أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 51 موظفا.

    وقد توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 5 اشخاص.

    وتعافى من المرض 44 مصابا وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد في قيرغيزستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٢٤]
    ازدياد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد الى 135 حالة في مصر
    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٧]
    ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران
    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٣]
    وفاة 6 مواطنين أوكرانيين بكورونا في الخارج
    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:١٨]
    حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا يزداد وفيات واصابة
    زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد في قيرغيزستان