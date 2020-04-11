وفاة 6 مواطنين أوكرانيين بكورونا في الخارج

كييف، 11 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

سجلت 176 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين المواطيين الاوكرانيين الذين يعيشون في الخارج. وبلغ عدد المتعافين من هذا الفيروس 19 شخصا.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الاوكرانية ان ارتفاع عدد المواطنين الأوكرانيين الذين توفوا جراء كورونا خارج البلاد إلى 6. إن 121 أوكراني في الخارج يعالج في إيطاليا. وقد أعيد حتى الآن أكثر من 15000 أوكراني إلى وطنهم.

يذكر أن البلد اعلن نظام الحجر الصحي الخاص الى 24 ابريل واوقف جميع الرحلات الجوية.