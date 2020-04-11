  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران

    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٧]

    طهران، 11 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم تسجيل 125 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 4357.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهنبور ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إيران وصلت إلى 70 الفا و29 شخص.

    تغالج 41 الفا و947 شخصًا في المستشفيات الخاصة وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٢٤]
    ازدياد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد الى 135 حالة في مصر
    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٣]
    وفاة 6 مواطنين أوكرانيين بكورونا في الخارج
    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٣٧]
    زيادة حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد في قيرغيزستان
    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:١٨]
    حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا يزداد وفيات واصابة
    ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران