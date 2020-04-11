ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران

طهران، 11 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تم تسجيل 125 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 4357.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهنبور ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إيران وصلت إلى 70 الفا و29 شخص.

تغالج 41 الفا و947 شخصًا في المستشفيات الخاصة وترخصوا.