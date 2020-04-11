ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران
AzerTAg.az
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٧]
طهران، 11 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
تم تسجيل 125 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 4357.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهنبور ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إيران وصلت إلى 70 الفا و29 شخص.
تغالج 41 الفا و947 شخصًا في المستشفيات الخاصة وترخصوا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٢٤]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٣٣]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٣٧]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:١٨]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٩]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٣١]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٥٨]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٥٤]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٥٨]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١١:٤٧]
١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٠٣]
٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٢٨]
٠١.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥٩]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥٠]
١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤٦]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥١]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٤]
٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٠]
٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٤٠]
٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٩]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٤٤]
١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٠٥]
٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٥٤]
٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٥٨]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٤٤]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٠٠]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٤٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك