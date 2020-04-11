تأسيس مجلس الرقابة المؤلف من 7 اعضاء لمراقبة صرف أموال صندوق دعم محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

باكو، 11 أبريل ، أذرتاج

أسس مجلس الرقابة المؤلف من 7 أعضاء لمراقبة صرف أموال صندوق دعم محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمرسوم رسمه رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف.

وجاء في المرسوم أن صندوق دعم محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أسس بمرسوم الرئيس الاذربيجاني الصادر في 19 مارس عام 2020م رقم 963 مع تكليف مجلس الوزراء الاذربيجاني بإدارة أموال الصندوق تأسيسا آخذا بعين الاعتبار انتشار وباء عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عبر العالم انتشارا سريعا ولاجل ضمان الحيلولة دون تهلكة تتولد من هذه العدوى في اراضي جمهورية أذربيجان وتنفيذ التدابير والاجراءات الوقائية وغير المؤجلة تنفيذا سريعا وحماية ووقاية حياة وصحة الاهالي والسكان.

وتنص الوثيقة على تأسيس مجلس لدى مجلس الوزراء للرقابة العامة على صندوق دعم محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مؤلف من 7 أعضاء منهم 5 أعضاء عن المجتمع وعضوين اثنين عن مقر العمليات الخاصة لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني بهدف ضمان النزاهة عند الاستفادة من الاموال المدخرة في صندوق دعم محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتقديم معلومات مفصلة نظاميا حول الاستفادة من الاموال.

وجاء في الوثيقة أن أعضاء مجلس الرقابة هم المشار اليهم كما يلي:

* زياد صمد زاده عضو أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية رئيس اتحاد الاقتصاديين الاذربيجاني

* شفيقة محمدوفا رئيسة اتحاد فناني السينما الاذربيجاني

* فرهاد بدل بيكلي رئيس اكاديمية باكو للموسيقى باسم عذير حاجي بيكلي

* جراي جراي بيكلي رئيس جامعة الطب الاذربيجاني

* زمفيرة مفتاح الدين وفا البطلة الاولمبية عضو اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية الاذربيجانية

* أيدين عيسايف نائب مدير قسم سياسة الضرائب والايرادات بجهاز وزارة المالية الاذربيجانية مدير القطاع

* راسم اسماعيلوف نائب رئيس الادارة المالية الرئيسية لجهاز الضرائب الحكومي لدى وزارة الاقتصاد الاذربيجاني.

وتطلب الوثيقة بعقد جلسات المجلس بمشاركة ثلثي اعضائه وتتبنى قرارات للمجلس بكثرة الاصوات البسيطة للاعضاء. وعلى المجلس أن يصدق على طلبات يتلقاها بهدف صرف الاموال المنصوص عليها في المادة الـ7ر2 من قواعد ادارة الصندوق المصدق عليها في مرسوم الرئيس الاذربيجاني لتأسيس الصندوق تصديقا خلال مدة اقصاها يومان اثنان لدوام العمل ويرسل بروتوكول عقد البيع والشراء الى منظمة بائعة على أن تكون عقود البيع والشراء موافقة مع قواعد الشراء الحكومي المنصوص عليها في القانون الاذربيجاني لشراءات الدولة المادة الـ21 .

وعلى المجلس أن ينشر معلومات حول الاستفادة من اموال الصندوق مرتين شهريا على الموقع الالكتروني http://covid19fund.gov.az/az/ .