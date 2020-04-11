ازدياد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد الى 135 حالة في مصر

القاهرة، 11 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

وصل عدد المتوفين بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 135 حالة في مصر.

قالت وزارة الصحة إنها سجلت 17 حالة وفاة أخرى خلال اليوم الماضي بهذه العدوى موضحا أن بينهم اجنبيا فيما أوضح الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد أن 95 حالة جديدة للإصابة في البلد مسجلة في 10 أبريل ليصل عدد المصابين بذلك 1794 مصاب.

وجاء في بيان الوزارة أن 36 مصابا تعافوا خلال 24 ساعة من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فبلغ عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن بلغ 384 شخص.