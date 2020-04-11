طوكيو، 11 أبريل / نيسان، (أذرتاج) ارتفعت حالة الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اليابان بواقع 455 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة لتجاوز عدد المصابين بالعدوى 6700 شخص. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان والإدارات المحلية ان عدد حالات الاصابة المسجل بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد بلغ الى 6715 شخص وتوفي 23 آخر.

AZERTAG.AZ : تجاوز العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي في اليابان 6700 شخص

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