  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ازدياد حالات وفاة في أوكرانيا بسبب فيروس كورونا

    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢٩]

    كييف، 11 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وصل عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اوكرانيا الى 2511 مصاب ومنهم حوالي 150 طفل واكثر المناطق المصابة في البلد هي كييف.

    قالت وزارة الصحة الاوكرانية إن 396 شخص آخر اصيبوا بهذا الفيروس خلال اليوم الاخير وتوفي 4 مصابين منهم ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 73 حالة وفاة مفيدة أن 85 في المائة من الفارقين حياتهم بسبب المرض كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والفشل الكلوي.

    واشارت الى أن 79 مصابا تعافوا تماما وترخصوا.

    وشددت على أن الحد الاعلى لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اوكرانيا يتوقع في ما بعد 14 ابريل.

    و60 في المائة من المصابين في اوكرانيا من الذين تتراوح اعمارهم بين 30-59 سنة و20.7 في المائة منهم بين 60-100 سنة. وقد فرضت الحالة الطارئة على 15 ولاية بشأن الجائحة.

    يذكر أن البلد اعلن نظام الحجر الصحي الخاص الى 24 ابريل واوقف جميع الرحلات الجوية.

     

    AZERTAG.AZ :ازدياد حالات وفاة في أوكرانيا بسبب فيروس كورونا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٤]
    وفاة 8958 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد ببريطانيا العظمى
    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤١]
    تجاوز العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي في اليابان 6700 شخص
    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٢٤]
    ازدياد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد الى 135 حالة في مصر
    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٧]
    ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران
    ازدياد حالات وفاة في أوكرانيا بسبب فيروس كورونا