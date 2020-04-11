وفاة 8958 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد ببريطانيا العظمى
AzerTAg.az
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥٤]
لندن، 11 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
وصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لدى بريطانيا العظمى الى 980 شخص فيما بلغ عدد المصابين بها 8958 مصاب.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعلن عن اصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في 27 مارس وادخل العناية المركزة فيما بعد لتدهور احواله.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢٩]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤١]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٢٤]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٧]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٢٦]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٩]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٣١]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٥٨]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٥٤]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٥٨]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١١:٤٧]
١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٠٣]
٠٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٢٨]
٠١.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥٩]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥٠]
١٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤٦]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥١]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٥٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٢٦]
١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٤]
٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:١٠]
٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٤٠]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٣:٤٤]
١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٠٥]
٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٥٤]
٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٥٨]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٢٣]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٧]
١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٣٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك