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    وفاة 8958 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد ببريطانيا العظمى

    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٤]

    لندن، 11 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    وصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لدى بريطانيا العظمى الى 980 شخص فيما بلغ عدد المصابين بها 8958 مصاب.

    يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعلن عن اصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في 27 مارس وادخل العناية المركزة فيما بعد لتدهور احواله.

    AZERTAG.AZ :وفاة 8958 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد ببريطانيا العظمى
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