مجلس الوزراء يشتكي من استخفاف المواطنين بقواعد نظام الحجر الصحي الخاص ويهدد باعادة تشديد القواعد

باكو، 11 أبريل ، أذرتاج

قال ابراهيم محمدوف إن اعادة تشديد القواعد تتحول الى ما يطلب به اليوم.

واوضح محمدوف المتحدث باسم مجلس الوزراء في حديث صحفي له عن الاوضاع الراهنة في 11 ابريل اليوم أن "عدد الاصابة والوفاة في البلد ما برح منخفضا قياسا الى البلاد الاخرى نتيجة اتخاذ تدابير وقائية من جانب مقر العمليات بتحليل الاوضاع الراهنة حتى الآن وبفضل جهود الاطباء نتمكن من ابقاء المرضى على قيد الحياة ونلاحظ ارتفاعا وانخفاضا في اعداد الاصابة. ورغم ملاحظة الانخفاض في بعض الاحيان فإن الارتفاع التالي يزيد عن مستوى الارتفاع السابق. كما أن عدد الاصابة ما زال ارفع من عدد التعافى وهذه النزعة تطلب باتخاذ خطوات وقائية جديدة".

واضاف محمدوف أن الاطباء هم الاخرين يقولون إن العزلة مهمة للغاية من اجل التصدي للاصابة ولكن الملاحظات والوقائع تشير الى أن المواطنين يستخفون بطلب مهم للغاية مثل العزلة الذاتية ومستوى هذا لا يشرح الصدور ايضا.

وضرب الناطق باسم مجلس الوزراء مثلا من احصاءات الايام السابقة مفيدا أن الجهات ذات الصلة سجلت خلال 8 ابريل 3073 انتهاك لنظام الحجر الصحي وارتفع هذا المؤشر الى 3112 خرق في 10 ابريل والى 3810 انتهاك في 11 ابريل مما ترتب عليه 27 اعتقالا اداريا وحبسا جنائيا ويدل 27 اعتقالا على ظهور ضرورة اتخاذ تدابير أشد. وقد أبطل اذن 47 ألف شخص منح لهم الاذن سابقا عبر بوابة الاستئذان الحكومي icaze-e-gov.az .

واكد محمدوف أن الحكومة أبت حتى الان من اتخاذ تدابير أصرم حتى الان على الرغم من أن هذا قد يبدو طريقا أسهل لأنها كانت تثق في امتثال المواطنين بقواعد نظام الحجر الصحي الخاص ولكن مظهر اليوم يبين أن اعادة تشديد قواعد العزلة تتحول الى ما يطلب به اليوم.