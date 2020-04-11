نظام الاستئذان والمراقبة ينبه الاشخاص الاعتبارية والطبيعية

باكو، 11 أبريل ، أذرتاج

اتضح نتيجة تحليل اضافي للمعلومات المسجلة من خلال نظام الاستئذان والمراقبة خلال مدة قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المفروض على نطاق البلد أن بعضا من الاشخاص الاعتبارية والطبيعية استخلصوا نتائج صحيحة ليبطلوا نحو 50 الف اذن لا اساس لها وغير ضرورية من بوابة icaze.e-gov.az .

وقالت الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الاذربيجاني أسان خدمة في بيان إن البوابة المذكورة ما زالت تحفظ على اكثر من 100 الف اذن مسجل عن جانب عدد من الاشخاص الاعتبارية والطبيعية دون ابراز عقود العمل او الخدمة واذ تعلن الوكالة الحكومية عن ضرورة قيام تلك الاشخاص الاعتبارية والطبيعية باضافة عقود العمل او الخدمة لكل من سجلوهم عبر البوابة من اجل الحصول على اذن تنقل حر خلال قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المفروض على نطاق البلد وذلك خلال مدة اقصاها يوم 13 ابريل الحالي حيث سيمحو النظام تلقائيا كل مراجعة للاذن خالية عن عقد عمل او خدمة قانوني بعد ذلك الموعد.