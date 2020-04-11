حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان

باكو، 11 أبريل ، أذرتاج

قال مقر العمليات الخاصة إن أذربيجان سجلت فيها 67 حالة اصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتوفي شخص بالمرض وتعافى 41 مصابا تماما وترخصوا.

وجاء في بيان مقر العمليات إن المتوفى كان من مواليد 1935م ويعاني من امراض القلب.

واضاف أن البلد سجل فيه حتى الان 1058 حالة اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتشافى منهم 200 مصاب بالعلاج وتوفي 11 مصابا ويستمر علاج 847 مصاب لدى مستشفيات النظام الخاص وتقدر احوال صحة 27 منهم حرجة و35 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.

ويجري التدابير ذات الصلة بمعاينة 2840 محتجز في مختلف مناطق الحجر الصحي الخاص على نطاق البلد.