باكو، 12 أبريل، أذرتاج قال مقر العمليات الخاصة إن أذربيجان سجلت فيها 40 حالة اصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافى 50 مصابا تماما وترخصوا. واضاف أن البلد سجل فيه حتى الان 1098 حالة اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتشافى منهم 250 مصاب بالعلاج وتوفي 11 مصابا ويستمر علاج 837 مصاب لدى مستشفيات النظام الخاص. وتقدر احوال صحة 24 منهم حرجة و 37 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة. وأجري 66677 فحص طبي لتحديد حالات اصابة جديدة خلال الفترة الماضية.

AZERTAG.AZ : حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان

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