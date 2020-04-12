حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا يزداد وفيات واصابة

كيشيناو، 12 أبريل ، أذرتاج

بلغ عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا 1560 مصاب فيما وصل عدد حالات اصابة جديدة على نطاق البلد 122 مصاب خلال مدة اليوم الاخير.

قالت وزارة الصحة المولدوفية إن اكثر حالات الاصابة مسجلة في العاصمة كيشيناو بعدد يبلغ 500 مصاب.

واضافت أن عدد المتعافين بالعلاج 94 شخصا وترخصوا.

وصل عدد حالات الوفيات في البلد من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الى 30 حالة وفاة.

وتقدر احوال صحة 165 مصاب حرجة واحوال 429 مصاب حرجة متوسطة.

واجريت 7437 فحصا طبيا عموما.

حسينلي مراسل أذرتاج