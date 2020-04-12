تبيليسي، 12 أبريل، أذرتاج وقالت وزارة الصحة الارمينية إن عدد المصابين في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصل إلى 1013 شخص بواقع 40 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة. وقال وزير الصحة الارميني أرسن توروسيان إن الاوضاع الخاصة بحالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ارمينيا خرجت عن السيطرة تماما. يذكر أن 13 شخصا توفوا في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وتنتهي مدة الحالة الطارئة في ارمينيا في 14 ابريل. ولم يستثن رئيس الوزراء باشينيان تمديد مدة الحالة الطارئة مفيدا أن البرلمان يتخذ قرارا بهذا الصدد الاسبوع القادم. عزيزوف مراسل أذرتاج

AZERTAG.AZ : ازدياد عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا

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