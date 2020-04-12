  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد في بلاروس في تزايد

    ١٢.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:١١]

    منسك، 12 أبريل ، أذرتاج

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بلاروس الى 2578 شخص وتعافى 203 مصاب منهم.

    قالت وزارة الصحة البلاروسية إن 64 الف شخص خضع للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

    يذكر أن بلاروس سجلت فيها حتى الآن 26 حالة وفاة بسبب هذا المرض.

    حسينلي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد في بلاروس في تزايد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٣١]
    ازدياد حالات اصابة ووفاة في أوكرانيا بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
    ١٢.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٢٦]
    عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جورجيا يبلغ 252 مصاب
    ١٢.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٠٨]
    ازدياد عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا
    ١٢.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٢٥‎]
    حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا يزداد وفيات واصابة
    حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد في بلاروس في تزايد