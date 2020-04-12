حصاد عدوى فيروس كورونا المستجد في بلاروس في تزايد

منسك، 12 أبريل ، أذرتاج

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بلاروس الى 2578 شخص وتعافى 203 مصاب منهم.

قالت وزارة الصحة البلاروسية إن 64 الف شخص خضع للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

يذكر أن بلاروس سجلت فيها حتى الآن 26 حالة وفاة بسبب هذا المرض.

حسينلي مراسل أذرتاج