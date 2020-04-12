عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جورجيا يبلغ 252 مصاب

تبيليسي، 12 أبريل ، أذرتاج

ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 10 حالات إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 252 شخص فيما احضر البلد 3 مواطنين مصابين بالفيروس في الخارج.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 4929 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19 فيما يتلقى 405 شخص آخر العلاج لدى المستشفيات.

وتعافى 60 مصابا من 252 مصاب في البلد بالعلاج بينما توفي 3 مصابين.

عزيزوف مراسل أذرتاج