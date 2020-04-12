ازدياد حالات اصابة ووفاة في أوكرانيا بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

كييف، 12 أبريل ، أذرتاج

وصل عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اوكرانيا الى 2777 مصاب بواقع اصابة 266 شخص آخر خلال مدة اليوم الأخير ومنهم حوالي 170 طفل واكثر المناطق المصابة في البلد هي كييف بعدد ما يزيد عن 400 حالة الاصابة.

قالت وزارة الصحة الاوكرانية إنه توفي 10 مصابين منهم ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 83 حالة وفاة مفيدة أن 85 في المائة من الفارقين حياتهم بسبب المرض كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والفشل الكلوي.

واشارت الى أن 89 مصابا تعافوا تماما وترخصوا.

يذكر أن 60 في المائة من المصابين في اوكرانيا من الذين تتراوح اعمارهم بين 30-59 سنة و7ر20 في المائة منهم بين 60-100 سنة.

وقد فرضت الحالة الطارئة على 15 ولاية بشأن الجائحة.

يذكر أن البلد اعلن نظام الحجر الصحي الخاص الى 24 ابريل واوقف جميع الرحلات الجوية.

حسينلي مراسل أذرتاج