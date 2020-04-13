ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إستونيا

تالين، 13 أبريل، أذرتاج

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إستونيا بواقع 5 حالات إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1309 شخص.

قالت وزارة الصحة الإستونية إن 30 الفا و 355 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ 5 أشخاص من 899 شخص.

ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

يذكر أن إستونيا سجلت فيها حتى الآن 25 واقعة لوفاة بسبب هذا المرض.

أسدوف مراسل أذرتاج