ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا

ريغا، 13 أبريل، أذرتاج

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إستونيا بواقع 21 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 651 شخص.

قالت وزارة الصحة الإستونية إن 28 الفا و 214 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ 21 شخصا من 418 شخص.

ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

يذكر أن إستونيا سجلت فيها حتى الآن 5 وقائع وفاة بسبب هذا المرض.

أسدوف مراسل أذرتاج