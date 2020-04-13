زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا

ويلنوس، 13 أبريل، أذرتاج

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إستونيا بواقع 27 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1053 شخص.

قالت وزارة الصحة الإستونية إن 40 الفا و 712 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ 27 شخصا من 2113 شخص.

ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

يذكر أن إستونيا سجلت فيها حتى الآن 23 واقعة وفاة بسبب هذا المرض.

أسدوف مراسل أذرتاج