  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تغريم 16 ألفا و 483 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم

    ١٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:١٨]

    باكو، 13 أبريل ، أذرتاج 

    نشرت الإدارة العامة لشرطة المرور لوزارة الداخلية إن طواقم شرطة المرور بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي شرطة المرور عند منافذ العبور المقامة على مختلف مناطق البلاد بما فيه حدود المحافظات والمدن ذات الاهمية الجمهورية ومدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

    وجاء في البيان أن موظفي الشرطة عاقبوا 16 ألفا و 483 شخص متنقل مرور على طرق الجمهورية بما فيها الطبرق البرية بالعاصمة منذ 1 ابريل الى اليوم وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.

    AZERTAG.AZ : تغريم 16 ألفا و 483 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:١١]
    أكثر الأسماء إطلاقا على المواليد في أذربيجان
    ١٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٥‎١]
    بدء فتح 50 ألف فرصة عمل عام مأجور اضافيا
    ١٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٠]
    إدارة الشرطة تشدد الاجراءات على الطرق البرية لمراقبة مخالفات نظام الحجر الصحي الخاص
    ١٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:١٣]
    وزارة العمل: تسجيل زيادة كبيرة في عدد عقود العمل منذ أول أبريل
    تغريم 16 ألفا و 483 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم